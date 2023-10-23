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Son dakika | 6 yaşında evlendirilmesi infial yaratmıştı! Skandal olayda 3 kişiye hapis cezası

23.10.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul'da H. K. G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi tüm Türkiye'de infial yaratmıştı. Davada karar açıklandı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, H. K. G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli ve anne Fatıma Gümüşel'e verilen cezalar belli oldu.

Son dakika | 6 yaşında evlendirilmesi infial yaratmıştı! Skandal olayda 3 kişiye hapis cezası

Son dakika haberi: H. K. G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşında olan Kadir İstekli ile evlendirilip uzun süre cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündeminde uzun süre yer etti. Skandal olayla ilgili görülen ve daha önce ertelenen davada bugün önemli bir gelişme yaşandı.

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ÜÇ KİŞİYE HAPİS CEZASI

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.20'de başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma yapması için duruşma ertelenmişti. Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Kararın açıklanmasından önce yayın yasağı kaldırıldı ve açık yargılamaya geçildi. 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Kadir İstekli'nin 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'in 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Fatıma Gümüşel'in hakkında ise kararın ardından tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Son duruşma sanık avukatının istifa etmesinden dolayı ertelenmişti. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davada 17 Temmuz'da görülen duruşma Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. 9 Ekim'de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti ve dava bu nedenle 23 Ekim'e ertelenmişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

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