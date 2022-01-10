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  4. Son dakika! 7'inci kattan düşen Sedefnur ile aynı evde bulunan polis sevgilisi ve arkadaşı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika! 7'inci kattan düşen Sedefnur ile aynı evde bulunan polis sevgilisi ve arkadaşı görevden uzaklaştırıldı

10.01.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Polis memuru A.A. ifadesinde alkol aldıklarını, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar’ın telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince de tartıştıklarını, ardından da pencereden atladığını öne sürmüştü.

Son dakika! 7'inci kattan düşen Sedefnur ile aynı evde bulunan polis sevgilisi ve arkadaşı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberine göre olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3’üncü etap A-11 Blokt’a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas’ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli’ye geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

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Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.’yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A.’nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.’nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü. O.Ç. ve E.Ş.’nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar’ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi. Polis memurları A.A. ve O.Ç.’nin açığa alındığı bildirildi. (İHA)

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