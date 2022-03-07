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Son dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

07.03.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. Son 24 saatte Türkiye'de 34 bin 343 kişi koronavirüse yakalandı, 132 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 7 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 371 bin 684 Kovid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 371 bin 684 Kovid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 815 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 48 bin 178 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

6mart

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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