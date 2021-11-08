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Son Dakika: 8 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

08.11.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 824 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 8 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

8 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 255 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,68 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 562 bin 317 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Kasım) koronavirüs nedeniyle 200 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 304 olarak açıklanmıştı.

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"ISRARLA VURGULUYORUZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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