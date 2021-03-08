Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

8 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 215 oldu.

8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

Toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Mart) koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 187 olarak açıklanmıştı.





