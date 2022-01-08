Son Dakika: 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 8 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 34 bin 592 oldu.

HASTANELERDE SON DURUM

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.

8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Ocak) koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 63 bin 214 olarak açıklanmıştı.

