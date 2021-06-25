HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: AB liderlerinden Türkiye çağrısı

Son Dakika: AB liderlerinden Türkiye çağrısı

25.06.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB Komisyonundan, Türkiye'deki Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

Son Dakika: AB liderlerinden Türkiye çağrısı

AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasından sonra zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü paylaşıldı.

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden görüştüğüne dikkat çekilen bildiride, Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyizMerkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

Bildiride, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

AB'nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir biçimde ortak çıkarları içeren pek çok alanda iş birliğini arttırmaya hazır olduğuna işaret edilen bildiride, AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE YÜKSEK DÜZEYLİ DİYALOG

Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirmenin, AB Konseyi'nde ilave yönlendirme ile kabul edilebileceği dile getirilen bildiride, mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bunun AB üyesi bütün ülkelere etkin biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, AB liderlerinin göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkara dayalı konularda Türkiye ile yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği vurgulandı.

SURİYELİLER İÇİN RESMİ TEKLİFİN SUNULMASI İSTENDİ

Bildiride, "AB Konseyi, AB Komisyonuna Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın devamı için resmi teklifi gecikmeksizin sunması çağrısını yapmaktadır." denildi.

Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekilen bildiride, AB liderlerinin kapalı Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

AB Konseyi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konulu görüşmelerin, resmi müzakerelerin başlamasını sağlamamasından üzüntü duyulduğunu, AB'nin süreci desteklemede aktif rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili gelişmelerin endişe kaynağı olduğu savunulan bildiride, siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef alındığı ileri sürülerek, bunların demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarında gerilemeye neden olduğu iddia edildi.

Bildiride, "AB Konseyi, bölgesel barış ve istikrarda Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları doğrultusunda Türkiye ve tüm aktörlerin bölgesel krizlerin çözümüne olumlu katkı yapmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildiAskerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.