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  4. Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

22.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye, Avrupa Birliği'nin Stratejik Pusula başlıklı belgesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Son dakika: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB’nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek “Stratejik Pusula” belgesini kabul edip askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yakmıştı.

Dışişleri Bakanlığı bu karar tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Türkiye
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