Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Son dakika: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB’nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek “Stratejik Pusula” belgesini kabul edip askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yakmıştı.

Dışişleri Bakanlığı bu karar tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...





