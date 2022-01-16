HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: ABD'de silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

Son Dakika: ABD'de silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

16.01.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde polisleri ve FBI'ı alarma geçiren bir rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırganın bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olaya müdahale ettiği bildirildi. Olay nedeniyle sinagogun çevresi boşaltıldı.

Son Dakika: ABD'de silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi. Polisleri alarma geçiren olay nedeniyle sinagog çevresi boşaltılırken müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı. (AA)

Tonga'da yanardağ patladı, uyarılar peş peşe geldi! Japonya'da tsunami alarmıTonga'da yanardağ patladı, uyarılar peş peşe geldi! Japonya'da tsunami alarmı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmıYanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.