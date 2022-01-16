Son Dakika: ABD'de silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi. Polisleri alarma geçiren olay nedeniyle sinagog çevresi boşaltılırken müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı. (AA)



