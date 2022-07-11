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  4. Son dakika: ABD'den çarpıcı açıklama! "Yüzlerce İHA gönderecek" diyerek duyurdular... Rusya-Ukrayna savaşında yeni aktör iddiası

Son dakika: ABD'den çarpıcı açıklama! "Yüzlerce İHA gönderecek" diyerek duyurdular... Rusya-Ukrayna savaşında yeni aktör iddiası

11.07.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ABD'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya yüzlerce İHA göndereceğini ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğini söyledi.

Son dakika: ABD'den çarpıcı açıklama! "Yüzlerce İHA gönderecek" diyerek duyurdular... Rusya-Ukrayna savaşında yeni aktör iddiası

Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu ifade etti.

Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyaretini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İran ile nükleer anlaşma konusunda İran'ın belirli adımlar atması gerektiğini dile getiren Sullivan, "Bu anlaşma için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Masada bir anlaşma var. Bunu biz ve Avrupalı ortaklarımız destekliyor, İran bu anlaşma için bir adım atmalı." ifadesini kullandı.

"YÜZLERCE İHA VERECEKLER"

Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Ukrayna abd
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