Son dakika | Abdurrahman Dilipak'ın 15 Temmuz sözlerine çok sert çıktı! Bahçeli: İspatlamazsa dünyanın en namert insanı

Son dakika haberi: Türkiye 39 gün sonra sandık başında olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Meclisteki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Sayın Murat Kurum hedef tahtası haline getirildi. İliç'i konuşuyorken sayın Kurum'un bakanlık dönemine geçiş yapması haksız eleştirilerin sökün etmesi sinsi bir propagandanın tedavülde olduğunu göstermiştir. Müflis zihniyetler Sayın Kurum'u yıpratmak için harekete geçmiştir. ÇED raporunu veren bakanlık değildir. Bilirkişi raporunun tekrar ele alınması seçenektir.
Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şu iddiayı ortaya atmıştı:
“Sanki FETÖ’cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul.”
Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı…— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) February 18, 2024