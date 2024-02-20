Son dakika | Abdurrahman Dilipak'ın 15 Temmuz sözlerine çok sert çıktı! Bahçeli: İspatlamazsa dünyanın en namert insanı

Son dakika haberi: Türkiye 39 gün sonra sandık başında olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Meclisteki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

İLİÇ’TEKİ MADEN FACİASI

Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır. Dedikodu üretmenin, kaygıları diri tutmanın tutarlı bir yanı var mıdır? Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlıktır.

KURUM'A SAHİP ÇIKTI: ÇED RAPORUNU BAKANLIK VERMEDİ

Sayın Murat Kurum hedef tahtası haline getirildi. İliç'i konuşuyorken sayın Kurum'un bakanlık dönemine geçiş yapması haksız eleştirilerin sökün etmesi sinsi bir propagandanın tedavülde olduğunu göstermiştir. Müflis zihniyetler Sayın Kurum'u yıpratmak için harekete geçmiştir. ÇED raporunu veren bakanlık değildir. Bilirkişi raporunun tekrar ele alınması seçenektir.

Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretinin yararlı ve yerinde olduğunu değerlendiriyoruz.

CHP'YE 'YAPAY ZEKA'DAN YÜKLENDİ

Onlar umudunu yapay zekaya bağlayadursunlar, Cumhur İttifakı Türk milletinin muazzam zekasıyla daha çok işleri başaracak.

DANIŞTAY 5. DAİRE'NİN KARARINA TEPKİ

Azgın fiyat anarşistlerinin, bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek? 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası hain örgütle ilişki ve iltisakı belirlenen 4 bine yakın hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. FETÖ'cüler yurt içinde adalet müessesesine de yuvalanmışlardır. Danıştay 5. Daire'nin kararı çok tehlikeli, sakıncalıdır. FETÖ'cülere göreve iade etmek cinayet değil midir? Danıştay 5. Daire'nin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında ankesörlü hatlarla haberleşen isimlerin olması nasıl izah edilecektir? Danıştay 5. Daire üyeleri bu karar alınırken maklube mi yiyorlardı? Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. Allah'tan HSK devreye girmiş ve iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış, aynı zamanda gerekli itirazlar yapılmıştır.

'15 TEMMUZ' İDDİASINA SERT ÇIKTI

Böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden meydana çıktı" demiş. Bu şahıs iddialarını ispatlamazsa, yazdıklarını tekziplemezse dünyanın en namert insanıdır! Üstümüze gelen olursa tavsiyem boy ölçüsüne uygun kefen biçtirmesidir. Çünkü yatacağı yer sadece mezardır.

DİLİPAK NE DEMİŞTİ?

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şu iddiayı ortaya atmıştı:

“Sanki FETÖ’cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul.”

Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) February 18, 2024