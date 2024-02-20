Yapay zekanın da kafası karıştı: Lütfü Savaş bilmecesi CHP'yi zorladı! Tartışmalı isimden Hatay'da "büyük miting"

Önce aday gösterildi, protestolar yükselince adaylığı tekrar değerlendirmeye alındı... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş seçim sürecinin en tartışmalı isimlerinden biri oldu. CHP adaylarını belirlemek yapay zekaya bile başvurdu ancak Hatay için karar vermek hiç kolay olmadı.

PROTESTOLAR BİR DAHA DÜŞÜNDÜRTTÜ

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde halktan sert tepkiyle karşılaştı. Tartışmalar alevlenirken Özgür Özel başta Savaş'ın arkasında durdu ancak bir süre sonra anketler tekrar tekrar yaptırıldı.

GÖKHAN ZAN DEVREYE GİRDİ

CHP lideri Özgür Özel, Savaş'ın adaylığı için anketlerde birinci çıktığını, üstelik Savaş yerine alternatif bulamadıklarını belirtmişti. Bu süreçte sahneye Gökhan Zan çıktı, "Savaş aday olacaksa ben de rakibim" dedi ve TİP'ten aday gösterildi.

Bu sırada Özgür Özel adaylarını belirlerken yapay zekayla çalışan anket firmalarına başvurduklarını açıklamıştı. Özel, Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirileceğini belirtti, yine anketler yaptırıldı. Belirsizlik günlerce devam etti. Ta ki dün akşama dek...

Dün gece yarısı CHP'den gelen açıklamada Savaş'ın adaylığının kesinleştiği duyuruldu. Yapay zekanın dahil olduğu bu süreçte Savaş'ın adaylığı konusunda CHP'nin belirsizliğinin devam etmesi sosyal medyanın da gündemine geldi.

BUGÜN MİTİNG YAPACAK

Dün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşen Lütfü Savaş, görüşme sonrası ilk açıklamasında bugünü işaret ederek yerel seçime giden süreçte yol haritasını "büyük bir mitingle" paylaşacağını duyurmuştu.