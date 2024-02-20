HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yapay zekanın da kafası karıştı: Lütfü Savaş bilmecesi CHP'yi zorladı! Tartışmalı isimden Hatay'da "büyük miting"

Yapay zekanın da kafası karıştı: Lütfü Savaş bilmecesi CHP'yi zorladı! Tartışmalı isimden Hatay'da "büyük miting"

20.02.2024 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündemini uzun süredir meşgul eden 'CHP'deki Lütfü Savaş' bilmecesi çözüldü. Genel Başkan Özgür Özel'in aday belirleme sürecinde yapay zekaya başvurduklarını açıklaması çok konuşulmuştu. Yapay zekanın Hatay için kararsızlığı dikkat çekti.

Yapay zekanın da kafası karıştı: Lütfü Savaş bilmecesi CHP'yi zorladı! Tartışmalı isimden Hatay'da "büyük miting"

Önce aday gösterildi, protestolar yükselince adaylığı tekrar değerlendirmeye alındı... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş seçim sürecinin en tartışmalı isimlerinden biri oldu. CHP adaylarını belirlemek yapay zekaya bile başvurdu ancak Hatay için karar vermek hiç kolay olmadı.

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

PROTESTOLAR BİR DAHA DÜŞÜNDÜRTTÜ

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde halktan sert tepkiyle karşılaştı. Tartışmalar alevlenirken Özgür Özel başta Savaş'ın arkasında durdu ancak bir süre sonra anketler tekrar tekrar yaptırıldı.

6634

GÖKHAN ZAN DEVREYE GİRDİ

CHP lideri Özgür Özel, Savaş'ın adaylığı için anketlerde birinci çıktığını, üstelik Savaş yerine alternatif bulamadıklarını belirtmişti. Bu süreçte sahneye Gökhan Zan çıktı, "Savaş aday olacaksa ben de rakibim" dedi ve TİP'ten aday gösterildi.

421324

Gökhan Zan resmen aday! Dengeler değişti, canlı yayında oran verdi Gökhan Zan resmen aday! Dengeler değişti, canlı yayında oran verdi

Bu sırada Özgür Özel adaylarını belirlerken yapay zekayla çalışan anket firmalarına başvurduklarını açıklamıştı. Özel, Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirileceğini belirtti, yine anketler yaptırıldı. Belirsizlik günlerce devam etti. Ta ki dün akşama dek...

Dün gece yarısı CHP'den gelen açıklamada Savaş'ın adaylığının kesinleştiği duyuruldu. Yapay zekanın dahil olduğu bu süreçte Savaş'ın adaylığı konusunda CHP'nin belirsizliğinin devam etmesi sosyal medyanın da gündemine geldi.

BUGÜN MİTİNG YAPACAK

Dün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşen Lütfü Savaş, görüşme sonrası ilk açıklamasında bugünü işaret ederek yerel seçime giden süreçte yol haritasını "büyük bir mitingle" paylaşacağını duyurmuştu.

'Lütfü Savaş' bilmecesi: İlk açıklaması merak uyandırdı! 'Lütfü Savaş' bilmecesi: İlk açıklaması merak uyandırdı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yaşayan ölü' karmaşası! Bankaları hayatta olduğuna inandıramıyor'Yaşayan ölü' karmaşası! Bankaları hayatta olduğuna inandıramıyor
Fahrettin Altun tek tek anlattı! Gazze'deki soykırımın kanıtı...Fahrettin Altun tek tek anlattı! Gazze'deki soykırımın kanıtı...
Yüksek düzeyde alındığında kalp hastalığı riskini artırıyor!Yüksek düzeyde alındığında kalp hastalığı riskini artırıyor!
Anahtar Kelimeler:
Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Motorine beklenmedik indirim!

Motorine beklenmedik indirim!

Gözaltına alınmıştı! Avukat Feyza Altun hakkında flaş karar

Gözaltına alınmıştı! Avukat Feyza Altun hakkında flaş karar

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 45 milyon lira

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 45 milyon lira

Kim yeni hediyesiyle çok mutlu

Kim yeni hediyesiyle çok mutlu

Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti!

Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti!

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.