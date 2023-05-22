Son dakika | İkinci turda hangi adayı destekleyeceğini resmen duyurdu! Adalet Partisi'nden flaş 'Kılıçdaroğlu' kararı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığında ikinci tur seçimleri için gözler ATA İttifakı'na çevrilirken ittifak resmen dağıldı. Sinan Oğan kararını bugün, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise yarın açıklayacak. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İttifakta yer alan Adalet Partisi'nin Genel Merkezi'nde Vecdet Öz ile bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SANDIK ÇAĞRISI

İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında şunları belirtti:

"Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız, hepimiz sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Bu seçim olmanın ötesinde referanduma evrilmiş durumda, bu yapının ve sistemin değişmesi lazım. Ayın 28'inde bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oyunuzu kullanın, güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim.

ADALET PARTİSİ İKİNCİ TUR KARARINI AÇIKLADI!

Kılıçdaroğlu'nun ardından sözü alan Vecdet Öz ise şunları söyledi:

"ATA İttifakı'nı kurmuştuk. ATA İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Bunun mimarı Ümit Özdağ bey ile ikimizdik. İttifakın isim babası bendim. Sinan Oğan bey ikinci tura kalamadı, yüzde 5'te kaldı. Partilerimiz de baraj altında kaldı. İkinci tura iki ittifak kaldı. Demokrasinin devam etmesi, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak, GİK'i topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliğiyle çıktı."

"BU OLAĞAN BİR SİYASİ SÜREÇ DEĞİL"

"Bizler Atatürkçü ve Türk milliyetçiyiz. Bu ülkeyi 'keşke Yunan kazansaydı' diyenlere asla teslim etmeyeceğiz. Bu, Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet ile siyasal İslam arasındaki kavgadır. Bunu olağan bir siyasi süreç olarak gören yanılır."

BİR GÖRÜŞME DE ÖZDAĞ İLE

Kritik seçime günler kala siyasi arenadaki görüşme trafiği hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile son günlerin en çok konuşulan ismi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 18.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Özdağ'ın kararını yarın 11.00'de yapacağı basın toplantısında duyurması bekleniyor.