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Son dakika| Adıyaman ve Kayseri'de korkutan depremler!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 23:47 | Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika| Adıyaman ve Kayseri'de korkutan depremler!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.37'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

KAYSERİ'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD'ın verilerine göre; Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yerin 8.38 kilometre altında saat 00.39'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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deprem Adıyaman Kayseri
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