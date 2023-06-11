Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:17:57:02 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BdXgArZoEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi