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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

11.06.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 17.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.

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