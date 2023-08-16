HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

16.08.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Adana'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.36'da gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi. Depreme ilişkin AFAD'dan da ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.36'da Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

aff

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!
5 kilogram altını alıp kaçtı! Kendini bakın kim olarak tanıttı...5 kilogram altını alıp kaçtı! Kendini bakın kim olarak tanıttı...
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.