SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.36'da Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.



