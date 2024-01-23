Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 38 kilometre derinliğinde oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2024-01-23
Saat:23:04:43 TSİ
Enlem:35.85833 N
Boylam:30.92056 E
Derinlik:38.82 km
Detay:https://t.co/zPXTjRLV4S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi