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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 23:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Deprem yerin 38 kilometre derinliğinde oluştu.


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