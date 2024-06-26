SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.50'de merkez üssü Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıkları olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.







