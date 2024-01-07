HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

07.01.2024 19:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.58'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdiAnkara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi
Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'
İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! O ilde yer alıyor: Avrupa'da önemli bir yere sahip

Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! O ilde yer alıyor: Avrupa'da önemli bir yere sahip

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.