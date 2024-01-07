Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.58'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-07
Saat:18:58:00 TSİ
Enlem:38.32222 N
Boylam:37.2725 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Gg8WDxwLSR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi