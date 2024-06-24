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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
24.06.2024 22:35
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Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.25'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Express


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