Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.25'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km
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