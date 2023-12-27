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  4. Son dakika… AFAD duyurdu: Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika… AFAD duyurdu: Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

27.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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AFAD’dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre Malatya’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olarak açıklandı. Deprem Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi.

Son dakika… AFAD duyurdu: Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10:55'te merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA

Depremle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelen açıklama şöyle:

"Malatya Doğanşehir’de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

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