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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
25.06.2024 01:50
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Son dakika haberi: AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.


Express


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Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa
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