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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

11.01.2024 00:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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