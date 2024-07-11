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  4. SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da peş peşe iki deprem! Toplam 15 saniye sürdü, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da peş peşe iki deprem! Toplam 15 saniye sürdü, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

11.07.2024 07:17
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Son dakika deprem haberi: Afyonkarahisar’da deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan ve yaklaşık 10 saniye süren depremin büyüklüğünü AFAD 4,4 olarak duyurdu. İlk depremin hemen arından bir deprem daha meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremler vatandaşları sokağa döktü.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da peş peşe iki deprem! Toplam 15 saniye sürdü, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Son dakika: Afyonkarahisar’da deprem paniği yaşandı. AFAD verilerine göre, saat 06.24’te merkez üssü kent merkezi Ataköy Mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

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BİR DEPREM DAHA

İlk deprem sonrası 06.30’da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremlerden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

(İHA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express
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