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  4. Son Dakika: AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan manifestoyu açıklayacak

Son Dakika: AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan manifestoyu açıklayacak

24.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye'nin gözü bugünkü AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamasında '2023'ün manifestosu olacak' dediği konuşma merakla beklenirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

Son Dakika: AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan manifestoyu açıklayacak

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığı kongrede, Cumhur İttifakı’na ithafen, “Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır” pankartı dikkat çekerken, “Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır” ifadelerinin yer aldığı brandalar da salonda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesinde yaptığı konuşmada, "Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 11.00’de “2023 Vizyonu”nu içeren bir konuşma yapması bekleniyor.

BAŞKANVEKİLİ SAYISI 2'YE ÇIKTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

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Hayati Yazıcı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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