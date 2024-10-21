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Son dakika | AK Parti'den Fethullah Gülen'in ölümü için ilk açıklama: Tüm cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti

21.10.2024 16:42
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Son dakika haberi: Hain elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütüyle mücadelede kararlılık mesajı verdi, "Bu hain adını Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırmıştır" dedi.

Son dakika | AK Parti'den Fethullah Gülen'in ölümü için ilk açıklama: Tüm cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti

Son dakika haberi: AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı günü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunma üzere kameralar karşısına geçti.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ: TÜM CİNAYETLERİYLE BİRLİKTE BU DÜNYAYI TERK ETTİ

Ömer Çelik'in basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Terörist başı Fetullah Gülen, gerek kurduğu ihanet şebekesi ise gerekse bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odak vasıtasıyla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Tüm cinayetleriyle, kötülükleriyle birlikte vatansız olarak bu dünyayı terk etti. Bu hain adını Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırmıştır.

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  • FETÖ çeşitli ülkelerde hala faal. Aynı ihanet şebekesini sürdürmeye çalışıyorlar. Bu yapıyla hiç gevşemeden, hiçbir esneklik göstermeden, aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

  • Bu katliam ve soykırım şebekesinin insanlık dışı karakterlere sahip oldukları canavarca hislerle hareket ettikleri net bir şekilde görülüyor.

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YENİDOĞAN ÇETESİ

  • Yenidoğan cinayeti konusunda tüm iddialar titizlikle inceleniyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız konuyu takip ediyor. Bu cinayet şebekesini tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğimizi ifade ediyoruz. Yeni doğan bebekleri öldüren bu çetenin bu diyaloglarında ortaya çıkan vahşet aslında gerçekten her birimizin ömrühayatında çok nadir rastladığı bir vahşet örneğidir..
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ömer Çelik
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