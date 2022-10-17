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  4. Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklama: O tarihe dikkat çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklama: O tarihe dikkat çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

17.10.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, Bartın'daki maden kazasının şeffaf bir şekilde soruşturulacağını ifade etti. Öte yandan 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Vizyonu" konuşması yapacağını bildiren Ömer Çelik, "Bütün vatandaşlarımızı 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak "Türkiye Vizyonu" konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz." dedi.

Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklama: O tarihe dikkat çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "28 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızdan bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir "Türkiye Vizyonu" konuşması yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yanımda mısınız?' göndermesi! 'AK Parti'de yoklama yok'Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yanımda mısınız?' göndermesi! 'AK Parti'de yoklama yok'

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Bartın'daki maden kazasına ilişkin olayın aydınlatılması için her türlü soruşturma yapılacak.

28 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızdan bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir "Türkiye Vizyonu" konuşması yapılacak.

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ABD gibi bir NATO ülkesinin DAEŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD-YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz.

Herkes kendi ulusal güvenlik anlayışını çok dar, son derece indirgemeci, müttefiklerini düşünmeden bu şekilde tanımlarsa ortaya çıkan tablo bir NATO üyesi ülkenin bir başka NATO üyesi ülke için tehdit teşkil eden terör örgütü ile iş tutarak güya DAEŞ ile mücadele etmesi gibisinden son derece garip bir tablo ortaya çıkarır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Önümüzde tahıl koridorunun gerçeklemesi gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir gaz koridorunun da gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Herkesi bu konuda Türkiye'ye destek vermeye davet ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti- 'Gizemli 8 saat' olayı) Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendisini destekleyenler son derece başarısız ve manasız ziyaret olarak değerlendirdiler. Bu kadar şeffaflık diyen birisi geziye katılanları da atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı.

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(ABD gezisine ilişkin) Şunu söylemek isterim ki; Bunu söyleyen bir CHP'li idi; 'Cumhurbaşkanı olacak kişinin sadece kapasitesine bakılmaz aynı zamanda uluslararası aktörlerin kime işaret ettiğine de bakılır.' Bunu hangi CHP'linin söylediğini ben söylemeyim siz bulun. Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez ama bu; bu kadar gündem olunca siyasetin de gündemidir.

(Başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmaları ve tartışmalarına ilişkin) Geçmişte yapılanın yanlış olduğunun vurgulanması önemli ama zamanında yaptığınız açıklamalar yüzünden 1 nesil 2 nesil kadınlar Türkiye'de geleceklerini kaybettiler. Burada şimdi 'Ben sizle helalleştim' derseniz burada bir samimiyetsizlik ortaya çıkar." (DHA)

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Ömer Çelik ak parti

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