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  4. Son dakika | AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Son dakika | AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti

26.06.2024 10:45
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Son dakika haberi: AK Parti hükümetinin ilk dışişleri bakanı ve partinin kurucularından Yaşar Yakış yaşamını yitirdi.

Son dakika | AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Eski AK Partili Yaşar Yakış tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşama veda etti.

2002 - 2003 aralığında dışişleri bakanı olarak görev yapan Yaşar Yakış AK Parti'nin kurucu kadrosu arasında da yer alıyordu.

Yakış 2016'da AK Parti'den ihraç edilmişti.

Yaşar Yakış'ın vefatıyla ilgili İYİ Partili Eski Bursa milletvekili Ahmet Erozan "Meslek Büyüğümüz ve Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış’ı kaybettik… Değerli hizmetleri ve hepimize yaptığı ağabeylik ile anılacaktır… Camiamızın ve yakınlarının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin…" paylaşımında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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vefat ak parti dışişleri bakanı
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