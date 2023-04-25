AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri duyulmuştu! Valilik duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamaya göre; Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten saat 22.20 sıralarında silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDE MÜHİMMAT BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi.

BİRİNİN 17, DİĞERİNİN 21 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerden O.Ş.’nin toplam 17 suç kaydı, C.E.’nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada soruşturmanın devam ettiği bilgisine de yer verildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de İYİ Parti ve CHP'nin bürolarının bulunduğu binalar önünde silahla ateş açılmıştı.

(DHA)

