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AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri duyulmuştu! Valilik duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı

25.04.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Bahçelievler'deki seçim bürosu önünde geçtiğimiz önünde geçtiğimiz cuma günü silahla havaya ateş açılmıştı. Valilik olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri duyulmuştu! Valilik duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamaya göre; Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten saat 22.20 sıralarında silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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EVLERİNDE MÜHİMMAT BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi.

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BİRİNİN 17, DİĞERİNİN 21 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerden O.Ş.’nin toplam 17 suç kaydı, C.E.’nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

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Açıklamada soruşturmanın devam ettiği bilgisine de yer verildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de İYİ Parti ve CHP'nin bürolarının bulunduğu binalar önünde silahla ateş açılmıştı.

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(DHA)

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