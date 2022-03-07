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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

07.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

**Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:

Diyarbakır annelerine sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Tam 917 gün oldu. Anneler yavaş yavaş evlatlarına kavuşuyor, kavuşamayan annelerimizin evlat hasreti bitmiyor. Van, Muş, Hakkari, İzmir'de diğer yerlerde evlat nöbetlerini sürdürüyorlar. Bu haklı mücadeleyi desteklemeye devam ediyoruz. Ne hazindir ki, her konuya paragraf ayıran uluslararası insan hakları raporunda, insan hakları örgütlerinin ilgi alanlarına bir türlü Diyarbakır anneleri girmiyor. Bu konuda nasıl bir iki yüzlülüğün olduğunu göstermesi bakımından ibretlik bir durumdur.

Bu direniş, bu bekleyiş, bu eylem Türkiye'nin içinde bütün siyasi partilerin destek vermesi gerekirken bu konularda da seçici ve siyasi hesaplarla davrananlar var. Diyarbakır annelerin yüzüne bakamayacaklar var.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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