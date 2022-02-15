Son dakika: AK Parti ve CHP'nin son oy oranı! Mehmet Özhaseki: Yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi

Son dakika haberi: Seçim gündemi Ankara kulislerini hareketlendirmeye başladı. 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği kritik toplantı sonrası kulisler daha da hareketlenirken, partilerin son oy oranları da konuşulmaya başlandı. Son olarak bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve CHP'nin son oy oranlarıyla ilgili dikkat çeken rakamlar verdi.

SON DAKİKA: AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Partili Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin oy oranının yüzde 37'lerin altına hiç düşmediğini söyledi.

Özhaseki, yaptığı açıklamada "Bizim seçmenimizde bazen, ara ara ekonomik gidişata bağlı olarak bir kırgınlığın oluştuğu oluyor. Çok şükür oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor." dedi.

CHP'NİN SON OY ORANI

CHP'nin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özhaseki "Eğer bir başka partiyi tercih edecek olsaydı CHP, anketörlere ‘yüzde 30 olduk’ diye bas bas bağırırdı, yüzde 25’leri geçtikleri yok. Ortaya koydukları bir şey olmadığı için, millet bir de güvenmiyor. Ondan dolayı da zaten CHP’ye yönelmiyor. Bizim seçmenimiz ara ara bize kırılıyor ama gitmiyor. İşler düzelmeye başladığında da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz."

"YENİDEN YÜZDE 45'LERE ÇIKARIZ"

Mesela asgari ücret açıklandığında yüzde 40 küsur bandındaydık. Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10’un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah’ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45’ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum.

