Son Dakika: Akdeniz açıklarında deprem! Bodrum'da da hissedildi

Son dakika gelen habere göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Saat 08.07'de meydana gelen depremin şiddeti 5.5 olarak açıklanırken, başta Bodrum olmak üzere Ege Bölgesi'nde de hissedildi.
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