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Son Dakika: Akdeniz açıklarında deprem! Bodrum'da da hissedildi

29.12.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve Bodrum'da da hissedildi.

Son Dakika: Akdeniz açıklarında deprem! Bodrum'da da hissedildi

Son dakika gelen habere göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Saat 08.07'de meydana gelen depremin şiddeti 5.5 olarak açıklanırken, başta Bodrum olmak üzere Ege Bölgesi'nde de hissedildi.

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deprem
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