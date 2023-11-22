Son dakika | Akşener'den AK Parti'ye seçim çağrısı! Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Sabah şeriflerin hayrolsun"

Madem sayın Erdoğan da bu kadar rahatsız, bizzat kendisine sesleniyorum: Gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin dayatılmasının önüne geçin siz de bizim gibi. Gelin önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin. Sayın Erdoğan eğer bu açıklamayı yapmaktaki amacın anayasa değişikliğinin arkasına sığınıp 2 dönem kuralını değiştirmekse o zaman hiç kusura bakma çok beklersin. Bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin.