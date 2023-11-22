Son dakika | Akşener'den AK Parti'ye seçim çağrısı! Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Sabah şeriflerin hayrolsun"

Son dakika haberi: Bir yandan istifalarla çalkalanan bir yandan kasa ve taciz iddialarıyla gündemde olan İYİ Parti'nin grup toplantısında Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 uygulamasının değiştirilmesine ilişkin mesajına yanıt verdi. "50+1 şartının dayattığı ittifak sistemi milletimizi iki yumruk arasında mahkum ediyor" diyen Akşener AK Parti'ye önümüzdeki seçim için çağrıda bulundu.
"CESUR NEFERLERİN GÜNÜ"
Akşener'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Önümüzdeki cuma günü 24 Kasım Öğretmenler Günü. Cehle karşı açtığımız savaşta hep önde yürüyen cesur neferlerin günü. İlim denizinde her daim seferde, her daim seferberlikte olan fedakar yüreklerin günü. Bir öğretmen olarak memleketimizin dört bir yanındaki tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum.
"SEÇİMDE İSTEDİKLERİNİ ALIP SÖZLERİNDEN DÖNDÜLER"
- Tüm öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmesi, 100 bin öğretmen atamasının gerçekleştirilmesi için önergeler verdik. AK Parti ve MHP oylarıyla maalesef reddedildi.
- Mülakatın kaldırılacağı sözünü veren AK Parti seçimlerden sonra sessizliğe büründü, havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Söz verdiler ama istediklerini aldıktan sonra utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan sözlerinden döndüler. Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye bir sorun üreten ve bizzat kendi ürettiği bu sorunu çözmeyen bu duyarsız iktidara yazık olsun.
MÜLAKAT VE ÖĞRETMEN ATAMASI ÇAĞRISI
- Bu 24 Kasım'da öğretmenlerimizi sevindirecek bir adım atın. Gelin bir kez olsun seçimde söylediklerinizin arkasında durun. Söz verdiğiniz gibi mülakatları derhal kaldırın. Cumhuriyetimizin 100. yılını 100 bin öğretmen atamasıyla taçlandırın.
"BU CANİ DAHA FAZLA CEZASIZ KALMAMALI"
- Gözü dönmüş Netanyahu'nun karşısında sığınacak bir yer bile kalmadı. Tüm dünyanın gözleri önünde resmen bir soykırım gerçekleşiyor. Sergilenen ikiyüzlü tutum tüm insanlık adına vicdanlardaki güven ve adalet duygusunu zedeliyor. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum; Netanyahu hukuktan muaf değildir, insani değerleri, ahlakı ve savaş hukukunu hiçe sayan, tüm uluslararası sözleşmelere aykırı davranan bu cani daha fazla cezasız kalamaz.
"SABAH ŞERİFLERİN HAYROLSUN SAYIN ERDOĞAN"
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Daha birkaç yıl önce iktidarın bir daha açılmamak üzere kapattığını söylediği bir sayfa bir de baktık ki bugün yeniden açılmış. Dün büyük hamasi cümlelerle savundukları, itirazlarımızı hakaretlerle reddettikleri 50+1 sistemini bugün değiştirmek istiyorlar. Hem de bizzat sayın Erdoğan'ın sözcülüğüyle... Sabah şeriflerin hayrolsun sayın Erdoğan! Biz ucube sistemin Türk demokrasisinde yaralar açacağını zaten söylemiştik. Biz o nedenle o gün hayır demiştik. Tüm uyarılarımıza rağmen bizi dinlemeyip hatalarınızda inat ettiniz. Günaydın Sayın Erdoğan! Sonunda yine bizim dediğimize geldiniz.
- Sayın Erdoğan "Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi. Tamamen kendi eseri olan ittifak sisteminden bizzat kendisi şikayetçi oldu. Gerçekten ibretlik bir durum. Cumhur İttifakı'nın arasındaki çekişmeler elbette bizi değil, kendilerini ilgilendirir. Ama ortada bir gerçek var: 50+1 şartının dayattığı ittifak sistemi milletimizi iki yumruk arasında mahkum ediyor. Biz İYİ Parti olarak ittifak sisteminin neden olduğu bu yozlaşmaya karşı çıktığımızdan 2024 yerel seçimleriyle birlikte hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açtık.
AK PARTİ'YE SEÇİM ÇAĞRISI
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Madem sayın Erdoğan da bu kadar rahatsız, bizzat kendisine sesleniyorum: Gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin dayatılmasının önüne geçin siz de bizim gibi. Gelin önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin. Sayın Erdoğan eğer bu açıklamayı yapmaktaki amacın anayasa değişikliğinin arkasına sığınıp 2 dönem kuralını değiştirmekse o zaman hiç kusura bakma çok beklersin. Bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin.
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El birliğiyle herkes İYİ Parti'yi tartışıyor, ne mutlu bize! Neymiş? İYİ Parti zor durumdaymış. Seçimleri el birliğiyle Sayın Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde, parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde. Yüzde 60 şak şakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri yeni anlaşılan İYİ Parti zor durumdaymış! Dün yüzde 60 ile kazanırız yalanını üretenler bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar üretiyorlar. İYİ Parti'de her şey yerinde, güneş yolunda.
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Bugün İYİ Parti'nin hür ve müstakil siyasetinden en çok saray ve eşrafı çekiniyor. Saray medyası ve trolleri neden İYİ Parti'ye ittifak baskısı kuran malum odaklara destek veriyor? Çünkü ittifak içinde flulaşan parti kimliğimizin berraklaşmasından korkuyorlar.
- Kendini milletten çok sevenlerle bu yol aşılmaz, kişisel hesapların peşine düşenlerle bu yol aşılmaz, yalandan, dedikodudan, iftiradan medet umanlarla bu yol aşılmaz. Bu yol cesurlarla aşılır.