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Son dakika… Akşener’den 'cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısına yanıt!

17.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili belediye başkanlarının Meral Akşener’den cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki isteğine Akşener’den yanıt geldi. Akşener bu isteğe ‘Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye’ dedi. Akşener cumhurbaşkanı olur mu soruları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Akşener’den 'cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısına yanıt!

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylerken, bazı belediye başkanları da Akşener'in aday olması gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı da konuşuldu. Başkanların bir kısmı Ekrem İmamoğlu bir kısmı ise Mansur Yavaş'ın adaylığı halinde yarışı kazanabileceğini kaydetti. Bazı belediye başkanları Akşener'in aday olmasını beklediklerini söyledi. Akşener ise, "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye" dedi.
Habertürk’ün haberine göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener genel merkezde 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediyelerin çalışmaları, ihtiyaçları ve önümüzdeki seçimler masaya yatırıldı. Bazı belediye başkanları yaşadıkları ve dile getirilmesini bekledikleri sorunları iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda İYİ Parti lideri uzun uzun notlar aldı.

İletilen sorunlardan biri de asgari ücrete ilişkin oldu. Bazı belediye başkanları asgari ücretin yüzde 50 oranında arttırıldığını ancak gelirlerinin o oranda artmadığını söyledi.

"MİLLETİN SORUNLARINI ÇÖZÜN KAVGADAN UZAK DURUN"

Önümüzdeki seçimler de toplantının önemli başlıklarından biriydi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlara "sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun" talimatı verdi. Seçim sürecinin sert bir iklimde geçeceğini kaydetti.

BAŞKANLARDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ TESPİTİ

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri de görüşüldü. Meral Akşener, kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı söyledi. Söz alan belediye başkanları kendi bölgelerindeki genel kanaatleri iletti. Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini belirtti.

BAŞKANLARDAN AKŞENER'E: SİZİN ADAYLIĞINIZI BEKLİYORUZ

Bazı belediye başkanları ise, Meral Akşener'e "Sizin adaylığınızı bekliyoruz" dedi. Ancak Akşener, bir kez daha başbakanlığı işaret etti. Aday olmayacağını belirten İYİ Parti lideri, "Mesel ben meselesi değil. mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İYİ Parti
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