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Son dakika: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde tırlar yolda kaldı İstanbul yönü trafiğe kapandı!

19.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ülkenin farklı noktalarında kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde tırların yolda kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Son dakika: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde tırlar yolda kaldı İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Son dakika haberi: Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde Anadolu Otoyoulu Bolu Dağı Tüneli'nde trafik durdu. Tırların yolda kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Öte yandan yolun ulaşıma kapanması İstanbul’u da etkiledi. İstanbul dışına çıkmak üzere seyir halinde olan tır sürücüleri yolların sürüş için daha güvenli hale gelmesi için Tuzla’da kontak kapatarak yolda beklemek zorunda kaldı.

SON DAKİKA: BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

BOLU DAGI TUNELI3

Bölgede kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Otoyolun Sarıçökek 1. viyadük mevkisinde kar yağışı bazı araçların yolda kaymasına neden oluyor.

TIR

TIR2

Karayolları ekipleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'nda her iki yönde trafik akışını keserek araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.

BOLU DAGI TUNELI1

Ekipler, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması da yapıyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Otoyoldan geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar, bekleme alanlarına yönlendiriliyor. Bu araçların D-100 kara yolunu kullanması nedeniyle de Kaynaşlı-Düzce arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

BOLU DAGI TUNELI2

TIR ŞOFÖRLERİ TUZLA'DA KALDI

Yolun ulaşıma kapanması İstanbul’u da etkiledi. İstanbul dışına çıkmak üzere seyir halinde olan tır sürücüleri yolların sürüş için daha güvenli hale gelmesi için Tuzla’da kontak kapatarak yolda beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda tırın yolda kalmasıyla tır kuyrukları oluştu.

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"YOLLAR KAPALI, KİMSE GİDEMİYOR"

Tır şoförü Turgut Ayar, "Sakarya’dan sonrası kapalı. Gidemiyoruz, kimse gidemiyor. Şu an yollar kapalı. Çok yoğun kar yağdığı için yollar kapalı. Açılmadı yarın öğleyi bulur" dedi.

TUZLA

İranlı Tır şoförü Danışver Gamberzade, Bolu civarında bulunan tır şoförü meslektaşını arayarak yol durumu hakkında bilgi aldı. Gamberzade, "Arkadaşlardan haber aldık. Burada bekliyoruz. Yollar açıldıktan sonra devam edeceğiz. 2 saattir bekliyoruz" dedi.

SOFR

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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