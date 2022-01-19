Son dakika: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde tırlar yolda kaldı İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Son dakika haberi: Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde Anadolu Otoyoulu Bolu Dağı Tüneli'nde trafik durdu. Tırların yolda kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Öte yandan yolun ulaşıma kapanması İstanbul’u da etkiledi. İstanbul dışına çıkmak üzere seyir halinde olan tır sürücüleri yolların sürüş için daha güvenli hale gelmesi için Tuzla’da kontak kapatarak yolda beklemek zorunda kaldı.

SON DAKİKA: BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Otoyolun Sarıçökek 1. viyadük mevkisinde kar yağışı bazı araçların yolda kaymasına neden oluyor.

Karayolları ekipleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'nda her iki yönde trafik akışını keserek araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması da yapıyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Otoyoldan geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar, bekleme alanlarına yönlendiriliyor. Bu araçların D-100 kara yolunu kullanması nedeniyle de Kaynaşlı-Düzce arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

TIR ŞOFÖRLERİ TUZLA'DA KALDI

Yolun ulaşıma kapanması İstanbul’u da etkiledi. İstanbul dışına çıkmak üzere seyir halinde olan tır sürücüleri yolların sürüş için daha güvenli hale gelmesi için Tuzla’da kontak kapatarak yolda beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda tırın yolda kalmasıyla tır kuyrukları oluştu.

"YOLLAR KAPALI, KİMSE GİDEMİYOR"

Tır şoförü Turgut Ayar, "Sakarya’dan sonrası kapalı. Gidemiyoruz, kimse gidemiyor. Şu an yollar kapalı. Çok yoğun kar yağdığı için yollar kapalı. Açılmadı yarın öğleyi bulur" dedi.

İranlı Tır şoförü Danışver Gamberzade, Bolu civarında bulunan tır şoförü meslektaşını arayarak yol durumu hakkında bilgi aldı. Gamberzade, "Arkadaşlardan haber aldık. Burada bekliyoruz. Yollar açıldıktan sonra devam edeceğiz. 2 saattir bekliyoruz" dedi.

(İHA)

