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  4. SON DAKİKA | Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu... Dikkat çeken Halil Falyalı detayı

SON DAKİKA | Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu... Dikkat çeken Halil Falyalı detayı

20.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Operasyon kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu... Dikkat çeken Halil Falyalı detayı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

DİKKAT ÇEKEN HALİL FALYALI DETAYI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda hesap açarak ve banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

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Halil Falyalı Şubat ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

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40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARAYA EL KONULDU

Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu.

46 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta 46 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA-İHA

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