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  4. Son dakika: Arıza yapan konteyner gemisi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Son dakika: Arıza yapan konteyner gemisi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

19.11.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde makine arızası yapan KAPPA isimli konteyner gemisinin, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından Ahırkapı'ya çekilmesiyle, geçici olarak kapatılan Boğaz'daki gemi trafiği yeniden açıldı.

Son dakika: Arıza yapan konteyner gemisi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde bir konteyner gemisi makine arızası verdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği, KAPPA isimli geminin Ahırkapı'ya çekilmesiyle yeniden açıldı.

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GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLEDİ, İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI

Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken, Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-5 ve KURTARMA-7 isimli Römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu refakatinde Ahırkapı'ya çekildi.

Geminin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe açıldı. (DHA)

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İstanbul Boğazı gemi arıza

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