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Son dakika: Avrupa Birliği Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

19.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını duyurdu.

Son dakika: Avrupa Birliği Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

vrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Covid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, kararın 20 Ağustos (yarın) itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.

AŞI KARTI HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI'NDAN TEMİN EDİLİYOR

İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.

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AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Covid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

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Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

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Avrupa Birliği Türkiye
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