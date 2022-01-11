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Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren şüpheli tutuklandı! Savunması ortaya çıktı

11.01.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Tuzla’da Avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dönmez 3 ayrı suçtan tutuklandı. Öte yandan Dönmez’in hakimlikteki sorgusuyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Dönmez’in hakimlikteki sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu." savunmasını yaptı. Dönmez "Havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum, o anda Dilara panikledi." dedi.

Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren şüpheli tutuklandı! Savunması ortaya çıktı

Son dakika haberi: Avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldüren Oktay Dönmez gözaltına alınmıştı. Dönmez ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve 3 ayrı suçtan tutuklandı. Ayrıca Dönmez'in savunmasıyla alakalı detaylar da ortaya çıktı. Tuzla Cami Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız, Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Dönmez'in 2017 yılında 'Uzman Çavuş' olarak göreve başladığı, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli Dönmez'in hakimlikteki sorgusunda Dilara Yıldız'ın kendisine ölüm tehdidi içeren mesajlar attığını, nişanlı oldukları süre boyunca Yıldız'ın kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

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"3 AYDIR PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Dönmez, sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım, kendisiyle birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeğe gittik. Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi. Bana da 'Ben seni kullandım attım' dedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Senet vermeyi kabul etti. Gittiğimiz mekana 2 tane mafya kılıklı adam geldi. Gelen kişiler maktulün babasını kast ederek 'Biz onun dostlarıyız, dolu geldik buraya' dediler" şeklinde konuştu.

"HAVAYA 2 EL ATEŞ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Söz konusu kişilerin belinde silah olduğunu düşündüğünü, sonra kendisini polislerin aradığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "Dilara'ya 'Bir şikayetin varsa polislere söyle' diyerek telefonu uzattım. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum, o anda Dilara panikledi. Ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm. Olay bu şekilde olmuştur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

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TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tuzla
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