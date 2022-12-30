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Son dakika: Nazilli'de restoranda patlama! Aydın Valisi Aksoy duyurdu: 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklar da var...

30.12.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 7 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Aksoy ayrıca patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi kentte bugünkü tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Restoranda gelen patlama sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Aydın'daki patlamayla ilgili Vali Hüseyin Aksoy ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Aksoy patlamanın tüp değişimi sırasında yaşandığını ifade ederken Çerçioğlu da "Gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını olay yerinde kaybetti. 3 tanesinin çocuk olduğu bilgisi geldi" diye konuştu.

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VALİ AKSOY: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

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Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından patlamayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Nazilli’de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

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"3 TANESİNİN ÇOCUK OLDUĞU BİLGİSİ GELDİ"

Çerçioğlu, Habertürk canlı yayınında ise patlamayla ilgili detayları şöyle paylaştı:

"Acımız çok büyük. Nazilli'de bir restoranda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını olay yerinde kaybetti. Ben de hemen olay yerine intikal ettim. 3 tanesinin çocuk olduğu bilgisi geldi. İlk etapta aldığımız bilgi tüpten kaynaklandığı, gaz sıkışması. Yemek yiyen vatandaşlarımız maalesef.

Söndürüldü, şu anda soğutma çalışmaları sürüyor."

BELEDİYE DUYURDU: BUGÜNKÜ BÜTÜN ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Patlamanın ardından Aydın Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nazilli'de gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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(AA)

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