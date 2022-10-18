Son dakika | Bahçeli "8 saati" sordu: "Milletimize açıklamak zorunda!" Kılıçdaroğlu'na çok sert 'ABD' tepkisi

Son dakika haberi: Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. MHP liderinin gündeminde Amasra'daki maden faciası, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, sosyal medya yasası gibi konular vardı. Bahçeli, CHP'den sonra İYİ Parti'nin ABD'yi ziyaret etmesine ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin hemen ardından ABD biletini alan İYİ Parti'nin yolu da yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı yapılmıştır" ifadelerini kullandı. TBMM'de sosyal medya yasası tartışılırken kürsüde çekiçle telefon kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a yönelik "CHP'li bir milletvekili kürsüde çekiçle telefon kıracak kadar alçalmıştır" diyen Bahçeli, "Sen o çekici telefona değil, kafana vurursan belki ayılabilir, kendine gelebilirsin" diye konuştu.

"ERGENLER GİBİ VİDEO ÇEKMEK, CUMHURBAŞKANINA KARA ÇALMAK ADAMLIK DEĞİLDİR"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Amasra'daki patlama hepimizi yakmıştır.

New York'un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, Türkiye'nin cumhurbaşkanına kara çalmak adamlık değildir, mertlik değildir. İlham kaynağı yerli, milli, bizden, biz değildir.

KILIÇDAROĞLU'NA: "O 8 SAATTE KİMLERLE FİSKOS YAPTIN? MİLLETİMİZE AÇIKLAMAK ZORUNDA"

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimlerle temas kurduğu az çok bellidir. Kendisine eşlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur. O gizemli 8 saat içinde neredeydin, kimlerle fiskos yaptın, kimlerle geniş bir planın parçası olmayı içine sindirebildin? Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır. Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir.

İYİ PARTİ'YE 'ABD' TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin hemen ardından ABD biletini alan İYİ Parti'nin yolu da yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı yapılmıştır.

"O ÇEKİCİ KAFANA VURURSAN BELKİ KENDİNE GELEBİLİRSİN"

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? CHP'li bir milletvekili kürsüde çekiçle telefon kıracak kadar alçalmıştır. Sen o çekici telefona değil, kafana vurursan belki ayılabilir, kendine gelebilirsin. Bu çekiç genel kurula nasıl getirilmiş, kürsüye nasıl çıkarılmıştır? Bu haliyle çekicin mesela Kalaşnikoftan ne farkı vardır?



