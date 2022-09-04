SON DAKİKA | Bahçeli'den net Yunanistan mesajı: Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay

Son dakika haberi... 2023 Seçimleri için mitinglere başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta halka hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan için kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hakkında, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.

ERDOĞAN, YUNANİSTAN'A SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettirdiğine dikkati çekerek, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin, bir yerlere fırsat kollayarak, beklediğinden emin olun." demişti.

Hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır, fedakarlık gerektirecektir, bedel ödettirecektir ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.



