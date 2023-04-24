Son dakika: Bahçeli'den seçim mitinginde sert sözler! "Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da partisinin seçim mitinginde konuşma gerçekleştirerek dikkat çeken mesajlar verdi. Konuşmasında Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten Bahçeli "Uyuşturucu tacirlerinden tutun da tefecilere kadar düşüp kalkmadıkları mihrak neredeyse kalmamış. Ortada ne para var ne de parayı aklından vermeyi geçiren. Hep yalan, tam yalan, sürekli yalan!" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BU ALÇAK GÖREVE TALİPTİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"O tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeyle direnmişlerdir. Elde yok, avuçta yok ama bir vatan, bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı ve kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti.

"Bugün istenen başımız, hayatımız, boynumuz, devletimiz ve milletimiz değil midir? Bozgunculuk, bölücülük bugün de vardır. Dünkü delalet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yalanına sarılmıştır. Terörist Demirtaş'ı ve Saros'çu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere ve mütakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını açıklayan iç işgal cephesi Kılıçdaroğlu ile emel ve eylem birlikteliği içindedir. Zillet ittifakı İHA'lardan, SİHA'lardan, savunma sanayii ürünlerinden rahatsızdır.

"HEP YALAN, TAM YALAN, SÜREKLİ YALAN"

"Uyuşturucu tacirlerinden tutun da tefecilere kadar düşüp kalkmadıkları mihrak neredeyse kalmamış. Ortada ne para var ne de parayı aklından vermeyi geçiren. Hep yalan, tam yalan, sürekli yalan! Olay budur.

