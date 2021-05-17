Son Dakika! Bakan Akar: Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçiğin şu ana kadar kendisine verilen görevleri büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz tarih yazıyor. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında terörle mücadele harekatları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

"113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının, zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi." dedi.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Faaliyetlerimizin ne kadar yoğun ve etkili olduğunun açıkça anlaşılması bakımından önemli bir gösterge olduğu için açıklıyorum, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

"HUDUT NAMUSTUR"

Milli Savunma Bakanı Akar, hudut güvenliğine yönelik de değerlendirmelerde bulundu, rakamları paylaştı. Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Hudut kartallarımız, 'Hudut namustur' anlayışı içinde görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ediyor. Rakamlar açıkça göstermektedir ki hudutlardaki arkadaşlarımızın büyük başarısıyla 1 Ocak'tan itibaren toplam 58 bin 690 kişi yakalandı. Bunun yanı sıra alınan tedbirler kapsamında, 131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte, 55'i PKK/YPG/PYD, 43'ü ise FETÖ olmak üzere toplam 122 terörist de ele geçirildi. Dolayısıyla buradaki mücadeleyi herkesin görmesi, anlaması lazım. Buradaki fedakarane ve ciddi çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu çalışmalar sırasında, toplam 365 kilogram uyuşturucu ile çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi."