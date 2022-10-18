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Son Dakika: Bakan Bozdağ gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı! "Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir"

18.10.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyünde cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumuştu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan o anlara ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Bozdağ gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı! "Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir"

Son dakika haberi: TTK'ya ait Amasra maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Kesim'in cenazesi, Epçiler köyünde toprağa verilmişti. Cenazenin defnedilmesi sonrasında Kur'an-ı Kerim okunurken. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şehit madencinin başında bir müddet Kur'an-ı Kerim okumuştu. Gündem olan bu anlarla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

"LAİKLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Bakan Bozdağ açıklamasında "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez." ifadelerini kullandı.

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"ASIL KINANACAK, KUR'AN OKUYAN BAKAN DEĞİLDİR"

Bozdağ söz konusu paylaşımında "Kur’an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur’an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur’an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır." ifadelerine yer verdi.

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"BENİM İÇİN ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR"

Bozdağ açıklamasının devamında "Kaldı ki şehit madencimizin mezarında “Kur’an okudu” diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur’an okuyanlardan eylesin…" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Kur'an-ı Kerim

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