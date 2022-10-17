Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'başörtüsü' için anayasa değişikliğini işaret etmişti! Bakan Bozdağ son gelişmeyi duyurdu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsünü yasal güvence altına alma' çağrısıyla başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise 'anayasa' karşılığı gelmişti. Erdoğan, talimatı verdiğini duyurarak "Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler" diye konuşmuştu. Adalet Bakanı Bozdağ, gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'SUNUN' DERSE SUNARIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bozdağ, "24. Madde ve 41. Madde çalışmaları tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanımız ‘sunun’ derse MYK'da sunarız" diye konuştu.

