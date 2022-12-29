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  4. SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'

SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'

29.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki geldi. TBMM'nin 1995'te aldığı kararın net ve geçerli olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada "Değil 12, Ege’de1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu

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