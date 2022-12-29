SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki geldi. TBMM'nin 1995'te aldığı kararın net ve geçerli olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada "Değil 12, Ege’de1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.