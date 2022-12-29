SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada "Değil 12, Ege’de1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" dedi.

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