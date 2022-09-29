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  4. Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 'beslenme desteği' açıklaması! "Her ay" diyerek duyurdu

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 'beslenme desteği' açıklaması! "Her ay" diyerek duyurdu

29.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl her ay gençlere 1800 TL'nin beslenme desteği olarak sunulduğunu ifade etti.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 'beslenme desteği' açıklaması! "Her ay" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda beslenme desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Kasapoğlu, ayrıca GSB yurtlarında ikinci fazda yerleştirme oranını da duyurdu.

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Bakan Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda ikinci fazda yerleştirme oranının yüzde 92’ye ulaştığını açıkladı. Kasapoğlu ayrıca "İkinci fazda 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelendi" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında da bulundu.

(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu gsb yurt
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