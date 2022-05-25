Son dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması! Merak edilen soruyu yanıtladı

Son dakika haberi: Gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Türkiye'de maymun çiçeği vakası olup olmadığı sorusu yöneltildi. Bugüne dek vaka görülmediğini belirten Bakan Koca, "Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı" dedi. Koca, ayrıca "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı. Koca, özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin ise yakında geleceğini söyledi.

"BİLİM KURULUYLA İSTİŞARE HALİNDEYİZ"

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz.

Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz.”

"Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte."

ÖZLÜK HAKLARI: "DÜZENLEME YAKINDA"

Bakan Koca, özlük haklarıyla ilgili ise "Düzenleme yakında gelecek. Tedirgin olmaya gerek yok" şeklinde açıklama yaptı.

