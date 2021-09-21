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  4. Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti

21.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak."

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı verilerine göre 21 Eylül itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 105 milyon 739 bin 942, 1 . doz uygulanan kişi sayısı 52 milyon 862 bin 341, 2. uygulanan kişi sayısı 42 milyon 357 bin 477 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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